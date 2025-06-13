Три операции «Моссада» в Иране, обеспечившие успех атак на ядерные обьекты: как это было

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Израильский журналист Амит Сегаль в своем блоге в соцсети делает ряд интересных утверждений касательно изнанки проведенной сегодня ночью операции Израиля против ядерных обьектов Ирана.

Напомним, Иран признал, что массированные ракетные удары Израиля повредили главный ядерный центр в Натанзе:

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«Доводим до сведения, что в результате нападения на центр обогащения урана имени Шахида Ахмади Рошана (г. Натанз) объекту были нанесены повреждения в нескольких секторах. В настоящее время осуществляется оценка масштабов причинённого ущерба», — цитирует иранское агентство IRNA заявление Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ).

Если верить словам журналиста, то одновременно с ударом ВВС Израиля «Моссад» провел на территории Ирана масштабную разведывательно – диверсионную операцию. Именно этим, по мнению журналиста, объясняется и результативность атак, и неспособность иранских ракетных сил нанести ответный удар.

«Была собрана значительная разведывательная информация и проведено наблюдение, позволившее установить причастность высокопоставленных представителей иранской системы безопасности и учёных-ядерщиков, которые были ликвидированы. Параллельно велась скрытая оперативная кампания по нанесению ущерба стратегической ракетной системе Ирана. Моссад провёл серию секретных операций на территории Ирана, направленных на подрыв иранской стратегической ракетной инфраструктуры и её возможностей противовоздушной обороны. В рамках этих действий агенты Моссада осуществили крупномасштабную переброску специальных видов вооружения, их размещение по всей территории Ирана и точечный запуск по заранее определённым целям», – пишет израильский журналист.

Амит Сегаль пишет, что имели место три отдельные друг от друга операции «Моссада».

В рамках первой из них, оперативные группы коммандос Моссада развернули в центральной части Ирана боевые системы с высокоточным управляемым вооружением на открытых участках вблизи иранских систем ПВО («земля-воздух»).

С началом израильской атаки, параллельно с авиаударами ВВС по всей территории Ирана, эти системы были приведены в боевую готовность и произвели одновременный и высокоточный залп по намеченным целям.

Вторая операция позволила «Моссаду» нейтрализовать иранские системы ПВО, угрожающие израильским истребителям:

«Моссад» внедрил ударные комплексы и передовые технологии в модифицированных транспортных средствах. С началом внезапной атаки эти системы были приведены в действие, и вооружение полностью уничтожило намеченные цели — иранские средства ПВО», – пишет журналист.

Наконец в рамках третьей операции «Моссад» создал базу дронов-камикадзе, заблаговременно внедрённых вглубь Ирана своими агентами.

«Во время израильской атаки дроны были активированы и направлены на пусковые установки ракет «земля-земля» (так называемые ТКК), расположенные на базе Эсфеджабад вблизи Тегерана, которые представляли собой угрозу для стратегических и гражданских объектов в Израиле», – пишет израильский журналист.

Если все на самом деле обстояло хотя бы наполовину так, как описывает этот израильтянин, то, можно лишь гадать о том, насколько все прогнило внутри кичащегося своей внешней незыблемостью режима аятолл в Иране.

Страна кишит агентами «Моссада», действующими буквально под носом у спецслужб, а значительная часть самих иранцев радостно смотрит на провалы властей, и даже помогает внешним врагам – ведь, проникнуть на секретные военные базы без помощи самих иранских военных или же гражданского персонала, вряд ли было бы возможно.

Все это в еще более заостренном виде ставит вопрос о перспективах политического выживания иранского режима на ближайшие годы.