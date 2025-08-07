Трамп в тупике: санкции не могут остановить российскую СВО

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Экономическое давление со стороны Вашингтона на Москву не будет способствовать скорому разрешению конфликта на Украине.

К такому выводу приходят политические эксперты, оцениваю объявленное США намерение ввести новые антироссийские санкции.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Возможно и дальнейшее ужесточение санкций непосредственно против России, например, посредством введения блокирующих финансовых мер в отношении крупных энергетических, финансовых, технологических компаний. На сегодня еще остается значительный простор для таких ограничений. Однако важно понимать, что сам факт введения или ужесточения мер не может повлиять ни на переговорный процесс, ни на политический курс России в целом. В данном случае любое давление и ультиматумы бессмысленны», – сказала «Известиям» эксперт-международник Полина Чуприянова.

По мнению американиста Егора Топорова, Дональд Трамп, понимая неэффективность санкций, использует их исключительно в качестве инструмента политического давления с целью интенсификации диалоговых процессов.

«Даже в случае реальной имплементации очередных торговых рестрикций США против России, они, во-первых, не устоят перед невидимой рукой свободного рынка, а во-вторых, наверняка будут введены исключения из санкционного режима для отдельных торговых категорий под предлогом их критической значимости для американской экономики», – полагает Топоров.

При этом Чуприянова подчеркнула, что возрастает вероятность давления на партнеров России с целью побудить их сократить торговлю с Москвой в области энергетики или ВПК.

«Политика давления Трампа на партнеров России уже провалилась. Те страны, которые ценят свой суверенитет от США, на давление не поддаются, поэтому было очевидно с самого начала, что ни Китай, ни Индия не отреагируют на угрозы со стороны США. Для них принципиально важно, чтобы они проводили сугубо самостоятельную внешнюю политику», – утверждает замдиректора ЦКЕМИ НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов.

Он уверен, что эти страны не откажутся от импорта российской нефти.