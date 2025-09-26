Трамп обещает Эрдогану истребители взамен на отказ от российской нефти

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

США не оставляют попыток, используя, кнут и пряник, заставить торговых партнеров России отказаться от сотрудничества с Москвой.

Так, вчера в Белом доме прошла встреча президента Дональда Трампа и главы Турции Реджепа Эрдогана. Американская сторона призвала Турцию отказаться от закупок российской нефти.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Пока информации о результатах переговоров нет, но, судя по попавшим в СМИ данным, США предлагают взамен снять с Турции санкции, которые запрещают продажу Анкаре истребителей Ф-35.

Напомним, что из этой программы Турцию исключили после того, как она купила у России комплексы ПВО С-400.

На совместной пресс-конференции по итогам встречи Трамп заявил, что хотел бы, чтобы Турция прекратила «покупать нефть у России, пока Россия продолжает свои бесчинства против Украины».

«Лучшее, что он мог сделать, — это не покупать нефть и газ у России», — сказал Трамп, имея в виду Эрдогана.

На вопрос, прекратит ли Турция закупать российские энергоносители, Трамп ответил так:

«Я верю, что он [Эрдоган] это остановит, да. Знаете почему? Потому что он может купить это у многих других людей».

Под «другими людьми» здесь явно имеется гораздо более дорогой американский СПГ.

То есть пока, как видим, конкретных договоренностей нет, тем более что для Турции, которая фактически стала главным хабом по транспортировке российского газа в Европу, такое решение чревато серьезными экономическими проблемами.

«Наряду с Индией и Китаем, Турция входит в число крупнейших потребителей нефти и газа Москвы, и данные показывают, что объем российского газа, поступившего в Европу через Турцию, вырос более чем на 26% в начале этого года», – обращает внимание ВВС.

Не менее значимы цифры поставок российской нефти в Турцию. По данным за прошлый год, около 65% от общего объема импорта сырой нефти и нефтепродуктов в страну приходилось на Россию.

Этот показатель выше для сырой нефти — около 70%, а для нефтепродуктов — около 25–26%. Эта зависимость сохранялась и в первые месяцы 2025 года: импорт сырой нефти из России достиг 1,64 млн тонн в месяц, что является 12-месячным максимумом, пишет турецкое издание T24.

Что касается снятия запрета на продажу Ф-35, за чем, собственно, Эрдоган впервые за шесть лет посетил Белый дом, Трамп заметил, что турецкому лидеру «удастся купить то, что он хочет», добавив, что это может произойти «очень скоро».