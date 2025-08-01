Time: Трамп мало на что влияет, в ближайшее время Украина потеряет новые территории

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Дональд Трамп в реальности мало на что может влиять и в Москве, и в Киеве – Украина в ближайшее время утратит новые территории.

Такой прогноз публикует американский журнал Time, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«В ближайшие месяцы российские войска, вероятно, займут достаточно новых территорий на востоке Украины, чтобы Путин мог придерживаться стратегии максимального давления, направленной на подрыв решимости Украины. Удары беспилотников и ракет по украинским городам и инфраструктуре будут продолжаться, потому что Киев не нашёл способа их остановить. Российские войска будут усиливать давление в других регионах, чтобы ещё больше ослабить оборону Украины», – говорится в публикации.

Автор объясняет, почему Кремль не боится угроз Вашингтона.

«У Трампа нет рычагов влияния, чтобы что-то изменить. Прямого торгового потока между США и Россией недостаточно, чтобы можно было всерьёз угрожать, но он предупредил о возможных тарифах для стран, торгующих с Россией. Тем не менее, у Путина есть веские основания сомневаться в том, что Трамп будет ввязываться в новые конфликты с Китаем и Индией… у ЕС мало возможностей для замедления развития российского оборонного сектора».

Впрочем, признаётся, что Трамп не особо может влиять и на Зеленского.