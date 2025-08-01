Time: Трамп мало на что влияет, в ближайшее время Украина потеряет новые территории
Дональд Трамп в реальности мало на что может влиять и в Москве, и в Киеве – Украина в ближайшее время утратит новые территории.
Такой прогноз публикует американский журнал Time, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«В ближайшие месяцы российские войска, вероятно, займут достаточно новых территорий на востоке Украины, чтобы Путин мог придерживаться стратегии максимального давления, направленной на подрыв решимости Украины. Удары беспилотников и ракет по украинским городам и инфраструктуре будут продолжаться, потому что Киев не нашёл способа их остановить. Российские войска будут усиливать давление в других регионах, чтобы ещё больше ослабить оборону Украины», – говорится в публикации.
Автор объясняет, почему Кремль не боится угроз Вашингтона.
«У Трампа нет рычагов влияния, чтобы что-то изменить. Прямого торгового потока между США и Россией недостаточно, чтобы можно было всерьёз угрожать, но он предупредил о возможных тарифах для стран, торгующих с Россией. Тем не менее, у Путина есть веские основания сомневаться в том, что Трамп будет ввязываться в новые конфликты с Китаем и Индией… у ЕС мало возможностей для замедления развития российского оборонного сектора».
Впрочем, признаётся, что Трамп не особо может влиять и на Зеленского.
«Способность Трампа оказывать давление на Зеленского уже не так велика, как казалось всего несколько недель назад… Украинцы пережили слишком много боли, причинённой Кремлём, чтобы пойти на уступки, которые удовлетворили бы российского президента».
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