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Дональду Трампу не стоит отбрасывать новые попытки переговоров с Россией – хотя предвыборное обещание о быстром завершении войны на Украине не реализовано, примеры из истории говорят, что поиск компромиссов в подобных конфликтах может затянуться на несколько лет.

Об этом на страницах The New York Post пишет Сэмюел Чарап, эксперт RAND Corporation – американского аналитического центра, который часто называют «теневым ЦРУ» или «Пентагоном на удаленке», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Исторически сложилось так, что переговоры по урегулированию крупных конфликтов были кропотливыми и затяжными. Белфастское соглашение 1998 года, положившее конец кровопролитию в Северной Ирландии, потребовало почти двух лет прямых переговоров… Для заключения перемирия, положившего конец Корейской войне, потребовалось 575 встреч в течение двух лет», – пишет Чарап.

Интересно, что при этом поставляющие оружие и разведданные ВСУ американцы предлагают по-прежнему считать себя «посредниками».

«Американские посредники могли бы использовать модель челночных переговоров Киссинджера или вести переговоры в третьей стране, где постоянно находились бы российская и украинская делегации. На какое-то время, возможно, на несколько месяцев, Трампу пришлось бы предоставить переговорщикам возможность решать всё самостоятельно. Он мог бы время от времени вмешиваться, чтобы выйти из тупика или, в конце процесса, заключить сделку. Но он не может управлять дипломатическим процессом изо дня в день», – считает Чарап.

Он утверждает, что США давлением на Киев и Москву уже добились возобновления переговоров в Стамбуле.

«Настойчивое стремление г-на Трампа положить конец войне в Украине уже принесло некоторые важные результаты. Он существенно изменил ход дискуссий в ключевых столицах, и благодаря его политике кнута и пряника начались различные консультации», – добавляет автор.

Главной целью американец называет согласие Владимира Путина «на прекращение огня, от которого он до сих пор отказывался» – якобы, на такой шаг Кремль может пойти, если будет уверен, что под гарантии американцев Киев подпишет некое рамочное соглашение о будущем компромиссе.