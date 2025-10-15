Наращивая темпы, российская армия продолжает продвигаться вперёд по всем направлениям.

Об этом на канале «День ТВ» заявил директор Института изучения национальных кризисов Николай Сорокин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«На поле боя они вообще ничего не могут с нами сделать. Мы наступаем, увеличивая темпы с каждым днём. Серьёзнейший прорыв на Днепропетровском направлении. На две трети зачищен Купянск. В Северске начались уличные бои.

В Красноармейске большие продвижения вплоть до центра. Это то, что признают Deep State», – сказал Сорокин.