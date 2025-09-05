СБУшник завидует российскому порядку в продаже sim-карт
На Украине хотят запретить бесконтрольную продажу сим-карт, чтобы «усложнить работу российской агентуры».
Об этом в эфире львовского канала НТА заявил секретарь оборонного комитета Верховной рады полковник СБУ Роман Костенко, передает корреспондент «ПолитНвигатора».
«Они могут спокойно купить сим-карты, которые просто продаются сотнями и затем их использовать, таким образом запутывать следы», – пожаловался Костенко.
Ведущий заметил, что в России так просто карту не купишь – нужен паспорт.
«И я вам скажу: не только в России, в европейских странах ты не купишь просто так сим-карту. И это один из аспектов. У нас это история, когда ты можешь купить хоть 100 себе сим-карт, использовать их в различных телефонах, и тебя очень сложно будет идентифицировать», – добавил полковник СБУ.
По его словам, сторонники России использую сим-карты во взрывных устройствах.
«Человека идентифицировать нельзя. А если он будет знать, что для этого нужен паспорт, конечно, уже по-другому будет. Также эти карты используются и «шахедах», которые летят. Они их здесь активируют, потом передают через Европу в Российскую Федерацию, и уже «шахеды» улетают с этими же карточками», – плачется депутат.
При этом он не уверен, что такое решение будет принято.
«Сейчас, если этот вопрос поднять, конечно, население будет говорить, что это «попытки за ними следить, попытки как-то ущемить их права». И здесь нужно рассказывать, что в Европе ты просто так ничего этого не купишь. Во всех странах как минимум. Ну, в России… Мы не хотим себя сравнивать с Россией, но мы находимся в состоянии войны с РФ. Эти действия контрразведывательные, они бы больше помогли», – считает Костенко.
