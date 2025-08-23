С каких делов России уступать? Позиции Киева сильнее не стали – укро-дипломат

 Не стоит надеяться, что Украина, исходя из нынешней ситуации, сможет диктовать свои условия России.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в эфире канала «Апостроф» заявил экс-посол Украины в США Валерий Чалый, отвечая на вопрос, могут ли текущие события привести к приемлемому для Украины заключению мира.

«Нет, не могут. Я исхожу из того, что есть картинка, которую мы все видим, есть определенные вещи за кулисами, но главное есть объективные условия», – ответил Чалый.

Он говорит, что в  позиции России ничего не изменилось за последние три года, США так и не приняли мер, которые способны оказать влияние на Москву, а ЕС не передал Украине 300 миллиардов замороженных активов РФ.

«Ну и третье: стали ли наши позиции намного сильнее за это время? Скажу откровенно – не стали», – добавил дипломат.

По его словам Украина наносит болезненные удары дронами, но сокрушается, что «на поле боя каких-то масштабных изменений нет».

«Что в мире изменилось? Ничего. Поэтому, почему вдруг сейчас, когда никаких изменений, факторов не произошло, мы рассчитываем, что, Россия пойдет на уступки?» – недоумевает экс-посол.

Он считает, что встречи в треугольнике Москва – Вашингтон – Киев «следуют по кремлевскому сценарию».

