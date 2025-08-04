Русские просто зайдут в Одессу и Киев, полностью уничтожив ВСУ в Донбассе – полковник Макгрегор

Анатолий Лапин.  
04.08.2025 16:31
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


России не нужны сейчас большие территориальные приобретения – она планомерно уничтожает украинскую армию, после чего займется освобождением Киева и Одессы.

Об этом в эфире видеоблога Deep Dive заявил полковник армии США в отставке, планировщик ряда крупных военных кампаний Дуглас Макгрегор, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

России не нужны сейчас большие территориальные приобретения – она планомерно уничтожает украинскую армию, после...

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«Захват и удержание территории – это успех. Россияне не заинтересованы в территории или ландшафте, они заинтересованы в уничтожении вражеских сил. Так они выигрывали войны в прошлом, и так они выиграют эту войну, уничтожив украинские вооруженные силы – нам нужно это понимать.

Дело не в том, что вы удерживаете в конкретный день, дело в том, сколько осталось от вражеских сил, с которыми вы сражаетесь. Они уничтожат то, что осталось от украинских сил…

Русские не отступят, пока не уничтожат «рак». И то, что сейчас происходит в этих различных окруженных районах, – это уничтожение последних остатков украинских сил. Они скоро исчезнут, и тогда внимание переключится на запад, на Киев, и в конечном итоге на Одессу», – заключил Макгрегор.

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