Русские просто зайдут в Одессу и Киев, полностью уничтожив ВСУ в Донбассе – полковник Макгрегор

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России не нужны сейчас большие территориальные приобретения – она планомерно уничтожает украинскую армию, после чего займется освобождением Киева и Одессы.

Об этом в эфире видеоблога Deep Dive заявил полковник армии США в отставке, планировщик ряда крупных военных кампаний Дуглас Макгрегор, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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