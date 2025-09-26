«Русские атакуют, как только Украина пытается запустить ВПК» – американский профессор

Благодаря преимуществу в дронах и ракетах, ВКС России не позволяют украинскому ВПК производить оружие. Об этом на канале «Deep Dive» заявил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Российские беспилотники не позволяют Украине перебрасывать войска на передовую. А если говорить об общем балансе в войне беспилотников, то очевидно, что он сильно сместился в пользу русских.

В начале войны у украинцев было преимущество в беспилотниках, а теперь оно у русских. Как и в артиллерии, и в другом вооружении.

У русских огромный запас планирующих бомб, которые они активно используют против стационарных позиций на украинской стороне линии фронта. И украинцы признают их разрушительность», – сказал профессор.

«А если говорить о ПВО, то мы читаем обо всех этих атаках, и очевидно, что у украинцев нет возможности сбивать ракеты и беспилотники. А русские наносят удары по промышленной базе на Украине.

Украина пытается разработать собственное оружие, это понятно. Но у русских хорошая разведка, они знают, где находятся предприятия. И когда готовы начать производство оружия, русские атакуют. Поэтому у Украины нет большой промышленной базы», – подытожил Миршаймер.

