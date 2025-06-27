Россия увела из-под носа у Трампа самое перспективное месторождение лития на Украине

Сергей Рыжов.  
27.06.2025 10:34
  (Мск) , Москва
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Донбасс, Политика, Происшествия, Редкозёмы, Россия, США, Украина


Французское издание Le Figaro пишет, что Россия взяла под свой контроль  второе из четырех месторождений лития на Украине. Рудник, о котором идет речь,  находится в поселке Шевченко Донецкой области и считается самым перспективным на Украине.

Отмечается, что кроме лития, в этом месторождении также содержится множество других редких металлов, которые представляют интерес для США согласно недавно подписанному между Киевом и Вашингтоном «ресурсному соглашению».

Французское издание Le Figaro пишет, что Россия взяла под свой контроль  второе из четырех месторождений лития на...

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Официально в Генштабе ВСУ еще не комментировали ситуацию с потерей населенного пункта. На картах связанного с украинскими военными ОСИНТ-проекта DeepState он отмечен красным, что означает потерю Украиной не всего поселка, как заявляет Россия, а лишь его значительной части.

Тем не менее, отмечает издание,  фактически само месторождение лития, открытое еще при Советском Союзе в 1982 году и занимающее 40 гектаров, уже несколько дней находится под контролем России, так как находится на восточной окраине поселка Шевченко.

По оценке исследователей Национальной академии наук Украины, общие запасы лития в Украине составляют 500 000 тонн, что больше, чем у Португалии, которая в настоящее время владеет крупнейшими месторождениями в Европе.

Но из четырех известных месторождений ни одно на данный не эксплуатируется по причине нехватки денег, которые нужно инвестировать в добычу.

Два рудника (Полоховский и Добра) расположены в Кировоградской области, а два уже заняты Россией – Шевченко и Крутая Балка в Запорожской области.

Из всех четырех, отмечает издание, месторождение в Шевченко было самым перспективным, потому что только там содержится «высокоминерализованный сподумен», из которого литий добывать легче, чем из петалита.

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