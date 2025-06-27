Россия атаковала военный аэродром. ВСУ признали прямые попадания

Игорь Шкапа.  
27.06.2025 10:31
  (Мск) , Киев
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Авиация, Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


Сегодня ночью российские ракеты и дроны атаковали украинские тылы.

Судя по информации с украинской стороны одной из приоритетных целей стал Староконстантинов (Хмельницкая область), где расположен военный аэродром.

Сегодня ночью российские ракеты и дроны атаковали украинские тылы. Судя по информации с украинской...

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Командование Воздушных сил ВСУ отчиталось, что всего со стороны России было задействовано 363 дрона и восемь ракет (два Кинжала» и 8 «Калибров»).

«Основное направление удара – город Староконстантинов, Хмельницкая обл.», – отмечает паблик ВС ВСУ.

Традиционно заявляется, что почти все цели были сбиты или локационно подавлены, но тем не менее признаются и прилеты.

«Зафиксированы прямые попадания средств воздушного нападения противника в 3 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 8 локациях», – добавили с украинской стороны.

Заметим, что на аэродроме в Староконстантинове базируются носители британских ракет Storm Shadow. Этот военный аэродром уже несколько раз подвергался ударам.

Кроме того, был атакована Киевская область. На это время данных о пораженных объектах нет.

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