Разоблачили ложь Зеленского: Сырский и Залужный ругаясь – проговорились об огромных потерях ВСУ

Максим Столяров.  
15.04.2025 19:59
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Владимир Зеленский даже не пытается правдоподобно врать об украинских потерях, ведь называемые им цифры сильно противоречат тому, что говорят его же генералы.

Об этом в эфире видеоблога «Союзное вече» заявил полковник в отставке, военный обозреватель Виктор Баранец, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Владимир Зеленский даже не пытается правдоподобно врать об украинских потерях, ведь называемые им цифры...

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«Зеленский сказал, что он потерял только 45 тысяч человек. И правильно, смотрите в глаза своим генералам, Сырскому и Зеленскому. Недавно Сырский давал интервью по поводу потерь, и он упрекнул Залужного, что он в Бахмуте потерял 75-76 тысяч человек, говорит, только в Бахмуте.

На что Залужный ответил – слушай, а ты в Курской земле потерял 76 тысяч. Вы посмотрите, это уже 140. Какие 45 тысяч? Ты за кого нас, Владимир Кокаинович, держишь? За дураков, что ли?», – возмутился Баранец.

Полковник подчеркнул, что точное число потерь можно будет подсчитать только после войны, однако для ВСУ эта цифра приближается к миллиону.

«Ещё более точные цифры знает Пентагон, который три месяца назад, знающий человек, приехавший из Киева, докладывал Трампу о том, что украинские потери приближаются к 456 тысячам человек. А по некоторым другим данным – и к миллиону», – подытожил он.

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