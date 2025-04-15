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Владимир Зеленский даже не пытается правдоподобно врать об украинских потерях, ведь называемые им цифры сильно противоречат тому, что говорят его же генералы.

Об этом в эфире видеоблога «Союзное вече» заявил полковник в отставке, военный обозреватель Виктор Баранец, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Зеленский сказал, что он потерял только 45 тысяч человек. И правильно, смотрите в глаза своим генералам, Сырскому и Зеленскому. Недавно Сырский давал интервью по поводу потерь, и он упрекнул Залужного, что он в Бахмуте потерял 75-76 тысяч человек, говорит, только в Бахмуте. На что Залужный ответил – слушай, а ты в Курской земле потерял 76 тысяч. Вы посмотрите, это уже 140. Какие 45 тысяч? Ты за кого нас, Владимир Кокаинович, держишь? За дураков, что ли?», – возмутился Баранец.

Полковник подчеркнул, что точное число потерь можно будет подсчитать только после войны, однако для ВСУ эта цифра приближается к миллиону.