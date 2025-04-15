Разоблачили ложь Зеленского: Сырский и Залужный ругаясь – проговорились об огромных потерях ВСУ
Владимир Зеленский даже не пытается правдоподобно врать об украинских потерях, ведь называемые им цифры сильно противоречат тому, что говорят его же генералы.
Об этом в эфире видеоблога «Союзное вече» заявил полковник в отставке, военный обозреватель Виктор Баранец, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Зеленский сказал, что он потерял только 45 тысяч человек. И правильно, смотрите в глаза своим генералам, Сырскому и Зеленскому. Недавно Сырский давал интервью по поводу потерь, и он упрекнул Залужного, что он в Бахмуте потерял 75-76 тысяч человек, говорит, только в Бахмуте.
На что Залужный ответил – слушай, а ты в Курской земле потерял 76 тысяч. Вы посмотрите, это уже 140. Какие 45 тысяч? Ты за кого нас, Владимир Кокаинович, держишь? За дураков, что ли?», – возмутился Баранец.
Полковник подчеркнул, что точное число потерь можно будет подсчитать только после войны, однако для ВСУ эта цифра приближается к миллиону.
«Ещё более точные цифры знает Пентагон, который три месяца назад, знающий человек, приехавший из Киева, докладывал Трампу о том, что украинские потери приближаются к 456 тысячам человек. А по некоторым другим данным – и к миллиону», – подытожил он.
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