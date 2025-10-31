Рагулей в Галичине стремительно замещают русскоязычные с Юго-Востока

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Украинская молодёжь массово бежит в западные страны, но скоро их могут депортировать обратно, где место уже занято русскоязычными.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил украинский политолог Руслан Бортник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Британский «The Telegraph» пишет, что 100 тысяч молодых украинских мужчин выехали из Украины в течение двух месяцев после смягчения ограничений на пересечение границы для парней в возрасте 18-22 лет. Отток украинских молодых мужчин подтверждаю, наблюдая по многим своим социальным группам и окружениям, как уезжает наша молодежь. В то же время, Украина и Евросоюз уже обсуждают план завершения программы защиты украинских беженцев. То есть программу защиты для украинцев в Европе будут сворачивать», – сказал Бортник.

В то же время он пожаловался, что Украину заполнила русскоязычная молодёжь с востока, а уроженцы Галиции и центральных регионов бежали на Запад.