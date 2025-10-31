Рагулей в Галичине стремительно замещают русскоязычные с Юго-Востока

Максим Столяров.  
31.10.2025 23:58
  (Мск) , Москва
Просмотров: 1562
 
Вооруженные силы, Галичина, Демография, Денацификация, Дзен, ЕС, Миграция, Общество, Политика, Россия, Украина, Юго-Восток


Украинская молодёжь массово бежит в западные страны, но скоро их могут депортировать обратно, где место уже занято русскоязычными.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил украинский политолог Руслан Бортник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Украинская молодёжь массово бежит в западные страны, но скоро их могут депортировать обратно, где...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Британский «The Telegraph» пишет, что 100 тысяч молодых украинских мужчин выехали из Украины в течение двух месяцев после смягчения ограничений на пересечение границы для парней в возрасте 18-22 лет.

Отток украинских молодых мужчин подтверждаю, наблюдая по многим своим социальным группам и окружениям, как уезжает наша молодежь.

В то же время, Украина и Евросоюз уже обсуждают план завершения программы защиты украинских беженцев. То есть программу защиты для украинцев в Европе будут сворачивать», – сказал Бортник.

В то же время он пожаловался, что Украину заполнила русскоязычная молодёжь с востока, а уроженцы Галиции и центральных регионов бежали на Запад.

«Замминистра образования Анастасия Коновалова заявила, что менее половины молодежи на Украине говорит на украинском языке. В первый год войны на украинском постоянно говорили 46% детей, в 2023 – 55%, а в 2024 – 49%.

Треть опрошенных объяснила это привычкой, 20% тем, что в семьях обещаются на русском. Также очень много детей с центральных и западных регионов, они уехали, находятся за рубежом. И в какой-то мере их место на Украине заместили дети, которые приехали с южных, восточных регионов», – подытожил политолог.

Метки: ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Ноябрь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Октябрь    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить