Всё больше государств заявляют, что их не пугают ультиматумы Дональда Трампа.

Об этом на канале «ntv Nachrichten» заявил профессор Кёльнского университета Клеменс Фишер, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Ведущий спросил у него, как он оценивает ультиматутмы Трампа.

«На самом деле, с очень радостными глазами. Потому что мы слышим, как Россия говорит: «Нам всё равно». Правительство Индии говорит, что им всё равно. Китай и Бразилия тоже не видят причин бояться. Трамп поставил слишком высокую ставку.

Трамп упустил свой шанс, он делал слишком много шагов. Мы наблюдали, как Россия сбрасывает ещё больше бомб или беспилотников. А замечания, отвратительно это или нет, Кремль не волнуют», – сказал Фишер.