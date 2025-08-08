Путин физически подчинил Трампа — британская журналистка

08.08.2025 16:59
Президент США Дональд Трамп испытывает «непреодолимое желание» встретиться со своим российским коллегой Владимиром Путиным, потому что сильно зависит от него. Это было видно на первой встрече лидеров в Хельсинки в 2018 году.

Об этом заявила редактор отдела международных новостей «Таймз» Кэтрин Филд, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Одной из самых поразительных вещей был язык тела президента Трампа, когда он стоял рядом с Путиным. Он был физически подчинен ему. Это было время, когда его критиковали за отношения с Россией из-за идеи о российском вмешательстве в выборы. Он предпочел поверить версии Путина, а не своим спецслужбам. И он сказал об этом на мировой арене.

Любой, кто был там, видел, как Трамп относился к Путину, а Путин абсолютно самодовольно слушал Трампа. Я очень надеюсь, что на новую встречу с Путиным приедет не тот президент Трамп, потому что если так, то это будет очень плохо для мира на Украине», – вещала Филд.

У нее нет надежд на готовящуюся встречу, потому что на ней не будет присутствовать утративший легитимность президент Украины Владимир Зеленский. Однако она надеется, что Трамп все-таки применит вторичные антироссийские санкции, как обещал.

