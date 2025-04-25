«Пусть попробуют»: конец Украины будет сопровождаться вторжением войск ЕС – политолог

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Выход США из украинского конфликта чреват существенным ослаблением поддержки Киева. Через несколько месяцев запасы ВСУ иссякнут, скорость продвижения армии России увеличится и ближе к концу года Евросоюз попытается ввести своих миротворцев на Украину, чтобы не упустить шанс получить свой «кусок пирога».

Такое мнение в эфире «Первого севастопольского» высказал политолог Владимир Карасёв, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я могу спрогнозировать, что если, допустим, в мае Трамп окончательно примет решение о выходе из переговорного процесса и прекращении в связи с этим поддержки бандеровского режима, то, наверное, ближе к концу года, к поздней осени мы увидим катастрофическое положение на фронтах для украинской стороны. А дальше, я думаю, в приграничные области Украины будут готовы войти подразделения европейских стран, чтобы хоть как-то компенсировать миллиардные затраты на этот режим – они попытаются забрать всё землями», – прогнозирует он.

«И всё это будет проходить под лозунгами спасения украинских беженцев, создания некоего буфера безопасности. Они свои подразделения назовут миротворческими. Но в любом случае, наш верховный главнокомандующий неоднократно говорил, что любое нахождение иностранных войск без согласования с Российской Федерацией, не важно, называются они миротворцами или нет, означает, что эти подразделения будут законной целью для ударов российской артиллерии и авиации. Хотят рискнуть? Пускай попробуют», – подчеркнул Киселёв.

Он добавил, что на данном этапе Зеленский находится в ситуации, когда любое промедление грозит ему дальнейшей утратой государственности Украины и, естественно, дальнейшим процессом возвращения исторических русских регионов на Родину.