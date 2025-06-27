Пряники за чужой счет: Трамп обещает залить Иран деньгами нефтяных арабских соседей

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CNN сообщает, что власти США обдумывают «плюшки» для Ирана после недавних авиаударов. В частности, возможность замены ядерного объекта Ирана в Фордо на программу, которую оплатят союзники Вашингтона в Персидском заливе.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила на брифинге, что США «прямо сейчас находятся на пути дипломатии с Ираном».

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CNN сообщает подробности обсуждений в Белом доме относительно дальнейшей линии в отношении Ирана. Чиновники администрации Трампа рассказали телеканалу, что было выдвинуто несколько предложений. Они предварительные и развиваются с одним последовательным не подлежащим обсуждению пунктом: нулевое обогащение иранского урана.

Среди обсуждаемых условий, о которых ранее не сообщалось, есть предполагаемые инвестиции в размере 20-30 млрд долларов в новую иранскую ядерную программу без обогащения, которая будет использоваться в гражданских энергетических целях, сообщили CNN представители администрации Трампа.

Один из чиновников уточнил, что деньги не будут поступать из США, а от их арабских партнеров.

«США готовы возглавить эти переговоры. И кому-то придется заплатить за реализацию ядерной программы, но мы не возьмем на себя такие обязательства», – заявил CNN представитель администрации Трампа.

Согласно проекту, предоставленному CNN, другие стимулы в отношении Тегерана включают потенциальное снятие некоторых санкций с Ирана и предоставление Тегерану доступа к 6 млрд долларов, которые в настоящее время находятся на счетах в иностранных банках и которые ему запрещено свободно использовать.

Как известно, сразу после объявления «вечного мира» Трамп анонсировал снятие с Ирана всех санкций, что позволит стране легально продавать свою нефть Китаю.