Предатель Илларионов: США заманивали Россию в Украину

Игорь Шкапа.  
26.09.2025 10:43
  (Мск) , Киев
Просмотров: 299
 
Дзен, Политика, Россия, США, Украина


Ни Украина, ни Европа не доверяли идущим из Вашингтона сигналам о предстоящей российской операции (СВО).

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью «Делфи» заявил бежавший в США экс-советник президента РФ Андрей Илларионов, признанный иноагентом.


Ведущий заметил, что общался с представителями западноевропейских разведок, и они сообщили, что не доверяли американцам, поскольку имели «крайне смутный опыт с информацией об оружии массового поражения в Ираке».

«Да, это правда. И, кроме того, похоже, большинство западных разведок тоже не доверяло этой информации – так же, как и украинцы. Вопрос, почему они не доверяли? Потому что не сделали ничего, могло бы подтвердить наличие этой информации. Если бы Соединённые Штаты, по словам президента Джо Байдена или директора ЦРУ Бёрнса знали о готовящемся нападении, они бы предприняли что-то», – сказал иноагент.

По его словам, вместо предотвращения нападения США фактически поощряли Россию: вывели с Украины свои активы, попросили граждан США выехать, вывели свои ВМС из Черного моря, перестали делиться с украинцами частью военной информации.

«То есть действия американской администрации наглядно показывали, что они сами либо не доверяют этим разведданным, либо пытаются завлечь Путина в Украину», – считает  Илларионов.

