Украина, отвергнув очередной шанс на достижение мира, вновь атаковала беспилотниками Россию.

В общей сложности, начиная с 17.00 вчерашнего дня, киевский режим задействовал более 180 дронов для атаки на Россию, по данным МО РФ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Так, в Ростове-на-Дону беспилотник попал в 20-этажный дом, в результате чего повреждены две квартиры.

Под атакой и Краснодарский край, в частности города-курорты Сочи, Анапа.

«На фоне анонсируемой встречи Верховного и Трампа Зеленский нарастил интенсивность пусков ударных дронов самолётного типа по нашим регионам. Наиболее резонансными стали постоянные налёты в течение суток на Краснодарский край и особенно – Сочи, в котором отсутствуют военные объекты и предприятия ВПК. Единственная цель, к которой добивается ВСУ в данном случае – это террор туристов, которых несколько раз за день эвакуировали с пляжей, а множество гражданских самолётов кружили на подлёте к аэропорту в ожидании отмены плана «Ковёр», – пишет связываемый с Погранслужбой ФСБ паблик «Два майора».

Тг-канал «База», ссылаясь на местных жителей, сообщает, что в Славянске-на-Кубани (Краснодарский край) в районе НПЗ начался пожар.

Глава края Вениамин Кондратьев же пишет, что в Славянске-на-Кубани в результате падения обломков БПЛА есть пострадавший, но о повреждении инфраструктуры не сообщает.

По его словам, в акватории около Новороссийска отражена атака безэкипажных катеров.