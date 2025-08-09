«Аляска, будь ласка!». Трамп пригласил Путина на бывшую российскую территорию

Дональд Трамп анонсировал, что его встреча с Владимиром Путиным должна состояться в следующую пятницу на Аляске – бывшей территории Российской империи, проданной американцам в 1867 году.

Ближайший к границе России американский штат, похоже, выбран не случайно. Это избавляет от необходимости самолету Путина пролетать над воздушным пространством третьих стран. Кроме того, переговоры в США могут гарантировать конфиденциальность – буквально накануне английская пресса выражала неудовольствие, что Трамп не делился секретами с партнерами по НАТО после встреч с Путиным.

Хотя уже звучат версии о символической подоплеке. На Украине опасаются, что Аляска – намек Киеву о неизбежности территориальных уступок. Если уж Россия смогла в свое время сторговаться по такой большой территории, то и Украину можно принудить к согласию на потерю Крыма и четырех областей.

Но ведь существуют и другие планы. Вряд ли Трампу об этом известно, но в Евпатории еще в 2016 году была установлена памятная доска с обращением к потомкам: «Мы вернули Крым, вам вернуть Аляску».