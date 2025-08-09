Диктатор Зеленский вновь скрутил фигу Трампу и выбрал войну

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Украина в очередной отказалась от поступивших из США предложений по прекращению войны с Россией.

Такой вывод следует из опубликованного сегодня заявления диктатора Владимира Зеленского.

Достоверной информации о том. что именно предлагает Вашингтон, нет, но, как утверждают западные медиа, Россия якобы согласилась остановить наступление, если формирования киевского режима выйдут из ЛДНР – дескать, такой вариант озвучил российский лидер Владимир Путин на встрече со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом.

Так это или нет, неизвестно, но американское руководство, в частности глава Госдепа Марк Рубио, заявило, что Украине придется пойти на болезненные компромиссы.

Зеленский же свое сегодняшнее обращение начал с того, что попенял Трампу за анонс предстоящей встречи с Путиным на Аляске – «это слишком далеко от нас».

«Украинский народ заслуживает мира. Но все партнеры должны понимать, что такое мир достойный. Эту войну нужно кончать, и Россия должна ее закончить. Россия ее начала и затягивает, не слушая никаких дедлайнов, и именно это проблема, а не что-то другое. Ответ на украинский территориальный вопрос уже в Конституции Украины. Отступать от этого никто не будет и не сможет. Дарить свою землю оккупанту украинцы не будут», – грозно заявил диктатор.

Он лицемерно при этом добавил, что Украина якобы «готова к реальным решениям, которые могут дать мир».

«Любые решения, которые против нас, любые решения без Украины – они одновременно и решения против мира. Они ничего не дадут. Это мертвые решения, они никогда не сработают», – подчеркнул Зеленский.

Напомним, что со стороны Киева и ЕС предлагается лишь остановить боевые действия, после чего начать переговоры о мире. Россия же, владеющая инициативой на поле боя, от этого резонно отказывается, поскольку перемирие, как и с Минскими соглашениями, будет играть на руку проигрывающему войну противнику, а это время будет использовано для восстановления ВСУ.