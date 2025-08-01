«Понизили до прапорщика» – в Киеве недовольны пиар-кампанией Залужного

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Публикации в глянцевых журналах украинских политиков – это самое последнее, чем бы стоило озаботиться их пиарщикам, если они рассчитывают на какую-то поддержку со стороны народа.

Об этом на канале «Politeka» заявил украинский политтехнолог Андрей Золотарёв, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Мы видим очень нелепый…ну, полез за мёдом, не зная пчёл. Кто читает Vouge? Понятно, не те сельские бабушки, которые дисциплинированно пойдут на выборы. Это люди, знающие что по чём, знающие цену всему, и с довольно-таки выраженным критическим мышлением. То есть подставить клиента под объект насмешек…ну, абсолютный неформат. У меня такое ощущение, что это было целенаправленно. Поскольку кто бы что ни писал про книгу «Железный генерал», она написана грамотно и в верном направлении, и до этого работали с Залужным его коммуникационщики вполне качественно. Но что это за команда, которая его втащила в Vouge следом за Свириденко?», – возмущался Золотарёв.