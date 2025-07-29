«Мозг есть вообще?» – Залужный позирует для глянцевого журнала. Скоро будут фото топлес

Михаил Рябов.  
29.07.2025 13:37
  (Мск) , Москва
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Дзен, Политика, Украина


Вслед за фотосессией нового премьера Юлии Свириденко на страницах глянцевого журнала Vogue появился снимок и сосланного послом в Лондон генерала Валерия Залужного, автора провального «контрнаступа» ВСУ, из которого лепят альтернативу Владимиру Зеленскому на гипотетических выборах.

Как сообщал «ПолитНавигатор», украинский юрист Андрей Мусиенко указывал, что стоимость подобной заказной статьи в Vogue обычно составляет около 100 тысяч долларов.

Вслед за фотосессией нового премьера Юлии Свириденко на страницах глянцевого журнала Vogue появился снимок...

Украинское издание «Информатор» поясняет: Залужный фактически начал избирательную кампанию – и вскоре, по опыту предшественников, можно ожидать фото «полуобнаженного» генерала.

«Ранее так же поступил Сергей Тигипко. Он участвовал в предвыборной кампании 2010 года, и имел удивительно хорошие результаты, несмотря на то, что соревноваться ему пришлось с Тимошенко и Януковичем… Он, как Залужный, снимался для модных журналов, чтобы понравиться женской аудитории. Причем его фотосессии были откровеннее. В частности, Тигипко позировал полуобнаженным, во время спортивных тренировок, чтобы избиратели увидели его массивные бицепсы», – говорится в публикации.

Фото Залужного в Vogue сопровождается программной статьёй.

«Самый дорогой ресурс войны – это люди. И не только потому, что их невозможно быстро возобновить, а и потому, что его можно потерять ментально и сделать непригодным», – пишет бывший руководитель «контрнаступа», который повлек колоссальные потери ВСУ.

Украинский политолог Дмитрий Корнейчук изумлён публикацией в Vogue – у Залужного явно другой бэкграунд, нежели у банкира Тигипко в довоенной Украине.

«Я бы на месте Залужного выгнал своих политтехнологов. Боевой генерал, экс-главнокомандующий позирует в дорогом костюме из Лондона, в то время, когда сотни тысяч военных в Украине грязные сидят в окопах. Ну мозг есть вообще?» – указывает автор.

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