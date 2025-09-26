Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

В Польше намерены без одобрения НАТО сбивать российские беспилотники как над подконтрольной киевскому режиму территорией, так и над Белоруссией.

Об этом пишет польское издание Gazeta Wyborcza, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

На данный момент в Польше есть закон, позволяющий президенту принимать решение о заграничных военных миссиях по запросу правительства. Но в 2022 году в него внесли изменения, которые предусматривают получение согласия от НАТО и ЕС.

«В 2022 году партия «ПиС» внесла поправки в закон об использовании польских вооруженных сил за рубежом таким образом, что он лишает польское правительство права самостоятельно принимать решение о сбивании российских беспилотников, летящих в нашу страну над Украиной и Беларусью. Комиссия по расследованию российского влияния выразила обеспокоенность странным положением в своём итоговом докладе. Правительство ПиС внесло его за день до российской агрессии на Украине. Нынешняя коалиция вносит поправки в это положение», – пишет издание.

Соответствующий законопроект подан в парламент и ожидает рассмотрения в ускоренном порядке.

«Сегодня мы обсуждаем стратегию использования наших воздушных сил и средств противовоздушной обороны над Украиной и Беларусью для сбивания российских самолетов, беспилотников и ракет, которые еще не пересекли польскую границу. Между тем до сих пор существует нормативный акт, запрещающий нашей власти самостоятельно принимать такое решение. Это нужно быстро изменить, если только кто-то не хочет, чтобы так оставалось, и наши средства защиты не были максимально эффективными», – заявил Gazeta Wyborcza эксперт, принимавший участие в подготовке отчета о российском влиянии.

А МИД Польши призвало своих граждан покинуть территорию Белоруссии.