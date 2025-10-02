Поддержка СВО в России сильно выросла – скулёж иноагента Ходорковского

Вадим Москаленко.  
02.10.2025 14:45
  (Мск) , Киев
Просмотров: 71
 
Госизмена, Дзен, Политика, Россия


Бежавший на Запад олигарх-иноагент Михаил Ходорковский в интервью польскому ТВ пожаловался, что надежды либералов на разочарование населения России в СВО не оправдались, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Бежавший на Запад олигарх-иноагент Михаил Ходорковский в интервью польскому ТВ пожаловался, что надежды либералов...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«В начале войны две трети поддерживало войну, и сейчас опросы показывают, что две трети всё ещё поддерживают. Но в начале войны эти цифры были ложными, реальной поддержки войны не было. А сейчас это, скорее всего, правда… люди говорят, что хотели бы конца войны путём переговоров, но они также хотели бы победить», – посетовал Ходорковский.

Он считает, что россияне «забыли о начале войны, в их сознании она была всегда».

«И в этом проблема длительных войн – для людей война становится чем-то нормальным… Постепенно из памяти людей стирается то, что эту войну ни с того ни с сего начал Путин», – лжёт мерзавец.

Метки:

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Октябрь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Сентябрь    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    2728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить