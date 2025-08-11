По нашим жилым домам бьет украинская ПВО, – офицер ВСУ
Основной причиной гибели мирных жителей при ударах ВС РФ являются не российские беспилотники или ракеты, а работа украинской ПВО.
Об этом в эфире видеоблога «ПолитБюро» заявил офицер ВСУ Антон Черный, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«В последнее время они наносят максимальный удар по военным объектам, скажем так. То, как уже работает наша система ПВО, как работает наш РЭБ – я думаю, что многие удары были нанесены по гражданским объектам из-за этого.
Я так считаю давно уже, что, всё-таки, удары, когда приходятся по гражданским объектам, нашей инфраструктуре или жилым домам, – я думаю, там есть наше ПВО и воздействие РЭБ», – признал Черный.
