«Плевать на территории. Макрон, тебе кошмары не снятся?!» – беглый укро-бизнесмен
Украина должна думать не о возвращении территорий, а о том, чтобы перестали гибнуть ее люди.
Об этом в фире своего видеоблога заявил покинувший Украину киевский миллионер Геннадий Балашов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Беглый бизнесмен признает, что Запад виновен во втягивании Украины в войну.
«Они повлияли, в том числе США, на то, что украинцам промыли мозги хорошенько, развернули их, с одной стороны, на Запад, а с другой стороны отрицали историю в какой-то степени. И всё это позволило Путину развязать войну», – сказал миллионер.
По его словам, европейские лидеры решили не останавливать войну.
«Макрону кошмарные сны не сняться? Или западным лидерам, которые препятствуют политике Трампа по безусловной остановке войны даже с уступками, потому что никакая человеческая жизнь не стоит войны ради территории. Да… территории вернутся через 10, 20, 40. Плевать на территории. Вопрос о человеческих жизнях, оборванных, прерванных, уничтоженных судьбах людей», – горестно резюмировал Балашов.
