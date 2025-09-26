Паника в Польше: Через неделю нас атакуют 78 тысяч русских дронов

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

У Запада нет эффективного ответа в случает массированной атаки российских беспилотников.

Об этом в интервью порталу Wirtualna Polska заявил польский военный аналитик, бывший подполковник разведки Мацей Коровай.

Он говорит, что сегодня «Россия способна заполнить поле боя тысячами беспилотников, чтобы прорвать оборону» и считает, что Польша сталкивается с самым серьезным вызовом.

К таким выводам он пришел, анализируя материалы проходивших в Белоруссии совместных с Россией учениях «Запад-25».

«Россияне не способны запугать Запад перспективой классической войны с применением обычных вооружений, но они нагнетают напряжённость другими методами, прежде всего, за счёт количества используемых беспилотников. Это реальная угроза, поскольку они знают, что у Запада в настоящее время нет эффективного ответа. Страны НАТО до сих пор не разработали эффективные системы борьбы с беспилотниками или концепцию их применения», — сокрушается Коровай.

Он считает, что маневры были подготовкой к полномасштабному наступлению на восточном фланге НАТО и стали «лабораторией для будущих многопрофильных боевых действий, в которых Россия объединяет сухопутные войска, авиацию, флот, беспилотники, кибератаки и ядерные силы».

Он прогнозирует, что в первые дни операции российские военные планируют задействовать десятки тысяч беспилотных летательных аппаратов – например, только «за первые 78 часов будет задействовано 68 тысяч дронов и аналогичных средств».