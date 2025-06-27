«Остановите это безумие!» – депутат в бундестаге разгромил противников СП-2

Константин Серпилин.  
27.06.2025 10:55
  (Мск) , Москва 
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Газ, Германия, Дзен, Политика, Россия, США, Энергетика


Как это ни парадоксально, но американцы хотят запустить «Северный поток-2» больше, чем немцы.

Об этом в Бундестаге заявил депутат «Альтернативы для Германии» (АдГ) Марк Бернхард, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Как это ни парадоксально, но американцы хотят запустить «Северный поток-2» больше, чем немцы. Об...

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«Вы хотите построить до 40 новых газовых электростанций мощностью 20 ГВт, достаточной для 30 млн. человек. Для этого требуется огромное количество газа, и вы даже не знаете, где его взять. В то же время предприятия массово покидают нашу страну, потому что у нас самые высокие цены на энергоносители в мире.

Многие не осмеливаются включать отопление зимой, потому что не могут себе позволить платить за отопление. В такой ситуации, когда газа и так мало, и для многих он бесценен, вы хотите закрыть СП-2 навсегда! Серьёзно? Какое безумие! Откуда должен поступать весь этот газ?

Единственное, что я слышу от вас – это грязный фитинговый газ из США, который в десятки раз дороже трубопроводного, и с бесчисленными грязными танкерами для перевозки тяжёлой нефти, за 7 тыс. км поперёк Атлантического океана должен быть транспортирован. Это не имеет ни экологического, ни экономического смысла», – заявил Бернхард.

Он раскритиковал концепцию замены всех атомных и угольных электростанций на газовые, что сделает остальную Германию зависимой от ветра и солнца.

«В такой ситуации, когда вы делаете страну зависимой от безальтернативных поставок газа, вы позволяете себе быть одним из важнейших строительных блоков. Мы просто взорвали немецкое энергоснабжение в результате государственного теракта, и за три года, особенно вы, зелёные, не предприняли ни единой попытки даже отдалённо найти виновных.

Главная шутка всей этой катастрофы заключается в том, что именно американские компании хотят вернуть СП-2, а федеральное правительство хочет навсегда вывести трубопровод из эксплуатации. Прекратите это безумие!» – призвал депутат.

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