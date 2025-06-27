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Как это ни парадоксально, но американцы хотят запустить «Северный поток-2» больше, чем немцы.

Об этом в Бундестаге заявил депутат «Альтернативы для Германии» (АдГ) Марк Бернхард, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вы хотите построить до 40 новых газовых электростанций мощностью 20 ГВт, достаточной для 30 млн. человек. Для этого требуется огромное количество газа, и вы даже не знаете, где его взять. В то же время предприятия массово покидают нашу страну, потому что у нас самые высокие цены на энергоносители в мире. Многие не осмеливаются включать отопление зимой, потому что не могут себе позволить платить за отопление. В такой ситуации, когда газа и так мало, и для многих он бесценен, вы хотите закрыть СП-2 навсегда! Серьёзно? Какое безумие! Откуда должен поступать весь этот газ? Единственное, что я слышу от вас – это грязный фитинговый газ из США, который в десятки раз дороже трубопроводного, и с бесчисленными грязными танкерами для перевозки тяжёлой нефти, за 7 тыс. км поперёк Атлантического океана должен быть транспортирован. Это не имеет ни экологического, ни экономического смысла», – заявил Бернхард.

Он раскритиковал концепцию замены всех атомных и угольных электростанций на газовые, что сделает остальную Германию зависимой от ветра и солнца.