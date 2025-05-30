Основатель нацистского «Азова»: Мир с Россией деморализует армию

Мир, на который сегодня готова пойти Украина, станет деморализующим фактором для украинского общества. По сути, это будет полукапитуляция, и в случае очередного обострения военные больше не вернутся в армию.

Об этом в эфире видеоблога «Отдушивдушу» заявил основатель запрещенного в РФ неонацистского полка «Азов», а ныне командир 3-го штурмового корпуса ВСУ Андрей Билецкий, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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