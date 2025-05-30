Основатель нацистского «Азова»: Мир с Россией деморализует армию
Мир, на который сегодня готова пойти Украина, станет деморализующим фактором для украинского общества. По сути, это будет полукапитуляция, и в случае очередного обострения военные больше не вернутся в армию.
Об этом в эфире видеоблога «Отдушивдушу» заявил основатель запрещенного в РФ неонацистского полка «Азов», а ныне командир 3-го штурмового корпуса ВСУ Андрей Билецкий, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Что будет, если после стольких лет войны таких жертв и так далее мы получим почти никакой мир. Будет общенациональная депрессия и общенациональное уныние. Я задаю самый простой вопрос в случае подписания полукапитулянтской истории – как вы потом загоните тех, кто сегодня в армии, второй раз в армию, когда они будут знать, что они пойдут в армию, просидят там еще три года, кто-то переживет ее, кто-то не переживет. В результате мы потеряем еще четыре или пять областей, откатимся на правый берег, или там [потеряем] государственность и так далее. Я думаю, что это будет иметь огромные, негативные, моральные для всей нации последствия.
Второй вопрос. Совершенно очевидно, что мы не получим никакого реального зонтика. Мы не получим ни зонтик в виде НАТО, ни стратегического партнера Соединенных Штатов вне НАТО. Если мы получим 5-7-8 тысяч иностранных войск, они никаким сдерживающим фактором вообще не будут. Потому что они будут находиться в районе Яворовского полигона, это очевидно, и будут фактором сдерживания при бомбардировке Яворовского полигона. Соответственно, никакого позитива нет», – заявил Билецкий.
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