Одесса уже будет русской, пока ЕС строит свой ВПК – полковник Жак Бод

Многие военные в Европе не верят в риторику руководства ЕС и НАТО о том, что от России исходит реальная угроза.

Об этом бывший сотрудник швейцарской стратегической разведки, специалист по странам Восточной Европы, полковник Жак Бод заявил в интервью ютуб-каналу Dialogue Works, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сегодня, когда говорят об угрозе со стороны России, это официальная риторика. Но многие люди, особенно военные, сильно сомневаются в серьезности этой риторики. Я не уверен, что военные будут в восторге от того, что им придется что-то начинать, не зная точно, кто враг, какую войну мы хотим вести и на каком горизонте», – сказал Бод.

Он сомневается в том, что Европе, всегда полагавшейся в военных вопросах на США, удастся оперативно возродить ВПК.