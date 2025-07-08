Одесса уже будет русской, пока ЕС строит свой ВПК – полковник Жак Бод
Многие военные в Европе не верят в риторику руководства ЕС и НАТО о том, что от России исходит реальная угроза.
Об этом бывший сотрудник швейцарской стратегической разведки, специалист по странам Восточной Европы, полковник Жак Бод заявил в интервью ютуб-каналу Dialogue Works, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Сегодня, когда говорят об угрозе со стороны России, это официальная риторика. Но многие люди, особенно военные, сильно сомневаются в серьезности этой риторики. Я не уверен, что военные будут в восторге от того, что им придется что-то начинать, не зная точно, кто враг, какую войну мы хотим вести и на каком горизонте», – сказал Бод.
Он сомневается в том, что Европе, всегда полагавшейся в военных вопросах на США, удастся оперативно возродить ВПК.
«Мне кажется, что у политиков, таких как Макрон, Мерц и другие – есть идея, что достаточно просто решить, что мы создадим армию, и она появится. Но я не уверен, что это будет так просто.
Мы искусственно создаем угрозу. Мы хотим создать новый ВПК для которого нужны ресурсы, которых у нас нет. И, кстати, денег на это нет. Если это для помощи Украине, то я не уверен, что русские будут ждать 10 лет, пока мы построим ВПК, прежде чем решить проблему. Все эти заводы, которые планируются или уже строятся, будут простаивать, пока Одесса снова станет российской», – сказал Бод.
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