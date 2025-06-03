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«Месяц едет, котенок плачет… а-а, обидели юродивого». В Одессе опять «вселенский» скандал — отмудохали ветерана без ноги.

По сообщению местных наци-помоек, двое мужиков «ни с того ни с сего» начали оскорблять инвалида на протезе, «который с женщиной и маленьким ребенком приехал отдыхать на море».

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Напомню, что помимо изначальной ненависти к ВСУшным карателям, даже аполитичный обыватель отплачивает им той же монетой. Они ведь требуют к себе особого внимания… специфически. В маршрутке запросто могут ударить женщину — «свали, дай сесть», нагребают в магазинах и кафе все, до чего руки дотягиваются, и отказываются платить, просят у прохожих денег, а когда не получают, запросто могут избить костылем, чуть что — угрожают оружием, весело взрывают в общественных местах гранаты, пугают подростков:

«Все равно сдохнешь в окопе».

А уж про рагулей, первый раз видящих море, и вовсе молчу. Так что это не совсем ситуация «просто так избили убогого», а, видимо, последняя капля.

Но вот как описывают случившееся нацистские паблики:

«Агрессивные мужчины хамили и толкались, несмотря на то, что их оппонент был ниже ростом и с инвалидностью. Мимо конфликта шли прохожие и никто не пытался вмешаться и защитить ветерана».

Замечу, что о сути замеса никто не пишет, хотя будь одноногий совсем невиновен, то только представьте, в каких это подавалось бы красках! Включая «алло, СБУ».

Но больше всего в данном контексте порадовало нацистское издание «Культурометр», со своей колокольни (вернее, из схрона) освещающее жизнь в Одессе. В том, что «подобные инциденты постоянны» — пропагандисты обвиняют всех одесситов и задаются вопросами, в которых, как всегда, выбалтывают правду:

«Где постоянные речи и напоминания населению о подвигах и почете военных? Где поддержка проукраинских мероприятий? Где поддержка чествования всех павших каждый день в 09:00? Почему в Одессе так мало звучит украинский язык? Почему в одесских кафе включают русскую музыку? Почему в Одессе так много людей, которые готовы поджигать автомобили военных? Почему в Одессе так много людей радовалось, когда застрелили проукраинского активиста Демьяна Ганула?».

Почему, почему? Как говорили одесские бабушки, «по кочану!». Потому что одного можно желать оккупантам с их лжеценностями — быть развешанными на деревьях, как после освобождения Одессы, в 44-м.