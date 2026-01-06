Обвинения против Мадуро рискуют рассыпаться в суде, – американский профессор

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Похищение Мадуро может обернуться правовыми последствиями для Дональда Трампа, если будет доказано, что венесуэльский лидер не торговал наркотиками.

Об этом в интервью журналисту Тумасу Свитцеру заявил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Разве Мадуро, его жена, и их приспешники, не управляют преступной организацией, которая занимается торговлей людьми, наркотиками и всем прочим? С точки зрения Вашингтона, с этим нельзя мириться», – сказал ведущий.

«Что же, в мире много диктаторов, которые жестоко правят своими странами. И вы должны задать себе вопрос, считаете ли вы, что США должны свергать такие режимы? Я думал, что в период однополярного мира мы поняли, что это глупая затея. Этого следует избегать. Могут быть обстоятельства, при которых угроза будет настолько серьезной, что не останется другого выбора, кроме как действовать», – сказал Миршаймер.