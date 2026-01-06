Обвинения против Мадуро рискуют рассыпаться в суде, – американский профессор

Вадим Москаленко.  
06.01.2026 19:40
  (Мск) , Москва
Просмотров: 497
 
Венесуэла, Дзен, Политика, США


Похищение Мадуро может обернуться правовыми последствиями для Дональда Трампа, если будет доказано, что венесуэльский лидер не торговал наркотиками.

Об этом в интервью журналисту Тумасу Свитцеру заявил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Разве Мадуро, его жена, и их приспешники, не управляют преступной организацией, которая занимается торговлей людьми, наркотиками и всем прочим? С точки зрения Вашингтона, с этим нельзя мириться», – сказал ведущий.

«Что же, в мире много диктаторов, которые жестоко правят своими странами. И вы должны задать себе вопрос, считаете ли вы, что США должны свергать такие режимы?

Я думал, что в период однополярного мира мы поняли, что это глупая затея. Этого следует избегать. Могут быть обстоятельства, при которых угроза будет настолько серьезной, что не останется другого выбора, кроме как действовать», – сказал Миршаймер.

«Но я изучил выдвинутые против Мадуро обвинения. И я думаю, что им будет непросто привлечь его к ответственности в рамках судебной системы. Я не думаю, что он настолько тесно связан с наркокартелями, как утверждают сторонники этой операции», – добавил он.

