Обвинения против Мадуро рискуют рассыпаться в суде, – американский профессор
Похищение Мадуро может обернуться правовыми последствиями для Дональда Трампа, если будет доказано, что венесуэльский лидер не торговал наркотиками.
Об этом в интервью журналисту Тумасу Свитцеру заявил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Разве Мадуро, его жена, и их приспешники, не управляют преступной организацией, которая занимается торговлей людьми, наркотиками и всем прочим? С точки зрения Вашингтона, с этим нельзя мириться», – сказал ведущий.
«Что же, в мире много диктаторов, которые жестоко правят своими странами. И вы должны задать себе вопрос, считаете ли вы, что США должны свергать такие режимы?
Я думал, что в период однополярного мира мы поняли, что это глупая затея. Этого следует избегать. Могут быть обстоятельства, при которых угроза будет настолько серьезной, что не останется другого выбора, кроме как действовать», – сказал Миршаймер.
«Но я изучил выдвинутые против Мадуро обвинения. И я думаю, что им будет непросто привлечь его к ответственности в рамках судебной системы. Я не думаю, что он настолько тесно связан с наркокартелями, как утверждают сторонники этой операции», – добавил он.
