Немецкие СМИ: Россия планирует добить Украину к началу 2026 года. Западное оружие попадёт к русским

Михаил Рябов.  
12.07.2025 12:45
  (Мск) , Киев
Просмотров: 768
 
Дзен, Спецоперация, Украина


Россия нарастила воздушные удары по Украине, рассчитывая принудить Киев к капитуляции ориентировочно к началу 2026 года, говорится в публикации «Немецкой волны» (в России признана СМИ-иноагентом).

«Россия использует дроны с 2022 года, но изменился масштаб, – говорит эксперт в военных технологиях Дэвид Хэмблинг. – Они сейчас производят тысячи дронов в месяц, может доходить до десятков тысяч. Этого достаточно, чтобы перегрузить большинство систем обороны, которые предназначены для перехвата ракет».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Россия нарастила воздушные удары по Украине, рассчитывая принудить Киев к капитуляции ориентировочно к началу...

Немецкий политолог Андреас Хайнеман-Грюдер считает воздушные удары важной составляющей летней наступательной кампании России, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Россия преследует цель – вывести из строя ПВО Украины до такой степени, что она не сможет компенсировать потери поставками от стран Запада. Это может указывать и на то, что Россия готовится к некой «решающей битве» с верой в то, что к концу этого года или началу следующего она сможет загнать Украину в угол и подчинить своим требованиям», – указывают авторы материала со ссылкой на немецкого политолога Андреаса Хайнеман-Грюдера.

Он признает, что на Западе при поставке оружия Украине есть «страх, что оно попадет в руки России».

Некоторые западные оборонные предприятия, по словам политолога, «боятся таким образом потерять технологическое преимущество» – «компании опасаются, что из-за создания совместных с Украиной предприятий цены на их продукцию упадут».

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Июль 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Июнь    
     123456
    78910111213
    14151617181920
    21222324252627
    28293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить