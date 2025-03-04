Не могу представить Зеленского за одним столом с Путиным и Трампом – Вилкерсон
Вероятность того, что утративший легитимность президент Украины Владимир Зеленский попросится обратно на переговоры с президентом США Дональдом Трампом составляет 50%.
Об этом в эфире видеоблога Dialogue Works заявил бывший глава аппарата госсекретаря США Лоуренс Вилкерсон, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Я бы поставил на то, что он не вернется. Потому что я не думаю, что у него есть для этого навыки, талант и глубина мышления, но я могу ошибаться. На его месте я бы, наверное, проглотил свою гордость и постарался бы как можно незаметнее влиться в процесс переговоров», – сказал Вилкерсон.
Он предполагает, что Зеленского допустят только на переговоры министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио.
«Тогда было бы очень интересно посмотреть, насколько будет напряженной эта встреча. Мы увидим, что из себя представляет Зеленский. Я бы предположил, что это будет очень-очень жесткая встреча, которая состоится, а может, и не состоится», – сказал Вилкерскон.
Он считает, что допускать Зеленского к президентам России и США было бы ошибкой.
«Я не могу себе представить, что они будут встречаться втроем: Путин, Зеленский и Трамп. Поднять Зеленского до такого уровня было бы огромной ошибкой. Зеленский доказал бы это в течение 10 минут после начала встречи», – сказал Вилкерсон.
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