Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Газета New York Times отправила своих корреспондентов в новогоднюю ночь на командный пункт батальона ВСУ «Волки Да Винчи», которым командует киевский нацист Сергей Филимонов, ранее выступавший за сожжение людей в Крыму по образцу массовых убийств в одесском Доме профсоюзов.

Настроения опрошенных ВСУшников сдержанные – они устали, но не хотят отступать с Донбасса и не верят в окончание боевых действий в 2026 году.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Российские войска наступают, недавние раунды мирных переговоров провалились, и они не видят, что война закончится в ближайшее время. По словам одного из солдат, цель на следующий год — просто выжить», – говорится в публикации.

ВСУшники признают, что российская армия пользуется отсутствием ресурсов у Киева – во время боев за Покровск (Красноармейск) русские продвинулись в Запорожской и Днепропетровской областях.

«Они говорили, что им нужна только Донецкая область, но посмотрите, сколько километров они уже заняли в Днепропетровской области», — сказал солдат 68-й егерской бригады ВСУ с позывным «Дяк».

В рядах ВСУ он уже в пятый раз встречал Новый год.

«Если Трамп сможет положить конец войне, — добавил Дяк, — пусть сделает это поскорее».

ВСУшник с позывным «Шанхай», управляющий дронами, настроен более воинственно, отвергая уступки:

«Мы хотим полной победы — вернуть весь Донбасс».

Американские журналисты рассказывают, что для празднования Нового года со стола убрали ноутбуки, с которых ВСУшники управляют дронами, и были расставлены пластиковые тарелки с колбасой, сыром, капустой, а также стаканчики и бутылка безалкогольного шампанского.

«Мы все устали», – сказал Филимонов.

У майора-нациста двое детей — 8-летний сын и 2-летняя дочь, которые, по его словам, «растут без меня».