В Раде успокаивают: ВСУ лишь деградируют. Коллапс еще впереди
Украинские вооруженные силы лишь становятся слабее и движутся к потере управления и дезорганизации.
Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в эфире «Радио НВ» заявил член оборонного комитета Верховной рады Сергей Рахманин.
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
Он говорит, что многих задело его прежнее высказывание о деградации ВСУ, но призывает не обижаться.
«Это термин, который означает процесс постепенного снижения, уменьшения, ослабления свойств вооруженных сил, выражающиеся, в частности, в ухудшении системы управления, в ослаблении дисциплины, приводящие к снижению обороноспособности, а, следовательно, к ослаблению качества вооруженных сил», – сказал депутат.
Он успокаивает, что деградация – это «не конечная точка».
«Конечная точка называется коллапс. Коллапс – это уже потери системы управления и дезорганизация войск. Но этот процесс деградации, если его не остановить вовремя, он, собственно, и может привести к коллапсу, то есть к потере системы управления войсками, фактически к дезорганизации войск», – резюмировал Рахманин.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: