В новогоднюю ночь Украина совершила массовое убийство людей в подконтрольной России части Херсонской области.

«Три БПЛА ударили по кафе и гостинице на побережье Чёрного моря в Хорлах. По предварительным данным, пострадали более 50 человек, 24 человека погибли. Цифры уточняются… Многие сгорели заживо. Погиб ребёнок. Это преступление по своей сути — один ряд с одесским Домом профсоюзов. Один из беспилотников был с зажигательной смесью. Теми самыми смесями летом киевские боевики жгли наши поля. Теперь они целенаправленно сожгли людей», – сообщил губернатор Владимир Сальдо.

Украинские источники ожидаемо оправдывают удар тем, что в кафе были «коллаборационисты» и некие российские чины – фактически, повторяя то же, что было минувшей осенью при ударе по отелю «Лучано» в Форосе. И там только чудо позволило избежать массовых жертв – начинённый поражающими людей шариками дрон врезался в склон берега на несколько метров ниже площадки, где шёл фуршет.

Проблема в том, что российская сторона ни разу не продемонстрировала быстрый и решительный ответ на террористические действия Украины – в Киеве по-прежнему вольготно заседает Верховная рада, бандеровская верхушка пирует по ресторанам и дворцам, и даже виновник «Одесской хатыни» Андрей Парубий был ликвидирован не показательно в назидание остальным, а неким случайным мстителем.

«Бомбили БПЛА здание в Кремле, убивали генералов, атаковали ядерных стратегов, топили корабли, жгли нефтяной терминал наших партнеров в Новороссийске, пытались разбомбить резиденцию на Валдае (а она особый символ – помните Валдайский клуб мудрецов?), и вот Хорлы – и что? Масса символьных атак со стороны Украины и британцев и что мы? Ответили постами Захаровой и Медведева? …Месть нынче надо подавать горячей. Новости устаревают за день, серия террактов превращается в привычку и копится осадок горечи», – указывает политолог Марат Баширов.