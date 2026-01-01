И снова «мы не такие» – Западная Украина безбоязненно славит Бандеру
В городах Западной Украины сегодня последователи гитлеровского коллаборациониста Степана Бандеры безбоязненно отмечали 117-й день рождении своего идола.
Наиболее масштабные мероприятия прошли во Львове – там в «вече» принимали участие чиновники, депутаты, а также недобитки из УПА. Среди собравшихся сновали тётки с пакетами, собиравшие пожертвования «на ВСУ», передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«Степан Бандера – пример последовательной и жертвенной борьбы за самостийную Украину. Наша борьба продолжается… Мы не имеем права проиграть… Верю, что не повторим ошибок прошлого… Как результат сегодня Львовщина свободна от Московского Патриархата, площади наших сел и городов не засоряют больше памятники советским «освободителям» и НКВДистам», – сказал вице-губернатор Андрей Годык.
Слово взял глава облсовета Юрий Холод:
«У нас нет общего языка с москалями, ведь москаль хочет нашу территорию, мову, культуру».
Вице-мэр Львова Андрей Москаленко воинствовал:
«Мы хорошо понимаем логику врага: либо ты покоряешься, либо тебя уничтожают. Но мир уважает сильных, и Украина никогда не покорялась и не будет покоряться».
Поминали Бандеру и в городке Моршин в местной «музее-усадьбе». К мероприятию по промывке мозгов, как и во Львове, привлекли несовершеннолетних.
А в центре Ивано-Франковска хор раскольников из ПЦУ вместо молебна исполнил песню «Батька наш Бандера».
«Нанести бы удар кассетным боеприпасом. Но нет – «мы не такие». А вот они ни секунды бы не думали, если бы могли ударить по нашим городам в места скопления людей», – комментирует блогер Андрей Селезов, вынужденный покинуть родной Киев и переехать в Россию после переворота 2014 года.
