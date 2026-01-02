Подразделения терообороны стали головной болью ВСУ
Подразделения территориальной обороны Украины укомплектованы немотивированным личным составом и управляются безграмотными командирами.
Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в эфире «Радио НВ» заявил член оборонного комитета Верховной рады Сергей Рахманин.
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
«Сейчас бригады ТРО превратились в проблему, а не в дополнительное средство сдерживания неприятеля. Почему? Потому что они укомплектованы, во-первых, максимально далеко от штатного расписания. Они укомплектованы, не говорю полностью, но большим количеством немотивированных бойцов, которыми управляют не очень компетентные командиры. Я уже не говорю о вооружении, о поставках, которые находятся на самом низком уровне среди всех соединений сил обороны», – жалуется депутат.
Он считает, что Украине следует пересмотреть роль подразделений теробороны и использовать их «как ресурс пополнения линейных бригад».
«Как выглядит ситуация? Стоят две бригады ТРО, которые продавливает враг, пусть даже и по объективным причинам. Им не хватает людей, людям не хватает мотивации, командирам не хватает опыта, людям не хватает вооружения. После того туда бросают линейную пожарную бригаду, которая выравнивает ситуацию, а потом долго и нудно пытается восстановить свою боеспособность из-за потерь», – добавил Рахманин.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: