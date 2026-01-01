Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

На Украине повторилась история с инсценировкой смерти беглого либерала Аркадия Бабченко. На этот раз фигурантом стал Денис Капустин, главарь неовласовцев – граждан России, воюющих за ВСУ в составе террористической «РДК». Накануне СМИ сообщали о его смерти в результате удара дрона под Запорожьем, но это известие оказалось специально вброшенной «дезой».

Украинская военная разведка опубликовала ролик, где представлен живой Капустин и утверждается, будто сообщения о его смерти были специально запущены, чтобы обмануть российскую сторону, якобы заказавшую убийство главаря РДК за 500 тысяч долларов. Деньги получены и будут направлены на «продолжение борьбы» Украины, сам же Капустин возвращается к командованию подопечными, отрапортовали будановцы.

«Полляма за этого клоуна? Да не смешите. Капустин и Бабченко – как тот неуловимый Джо из анекдота. Его что, правда поймать не могут? Нет, просто он нахрен никому не нужен», – язвительно комментирует военкор Александр Коц.

Возможно, ни Капустин, ни Бабченко действительно не представляют ценности как военная цель.

Однако на фоне регулярных сообщений о задержании в России предателей, собиравшихся ехать воевать за ВСУ, верхушка РДК уже давно должна была стать мишенью – хотя бы, чтобы обезглавить и дезориентировать структуру, массово вербующую несознательных граждан РФ.

Капустин с подопечными также участвовал во вторжении ВСУ в Курскую область, в результате которой тысячи местных жителей потеряли свое жилье и имущество.