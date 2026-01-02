Штаб-квартиру ООН нужно перенести в Арабские Эмираты – Караганов

Елена Острякова.  
02.01.2026 14:14
  (Мск) , Москва
ООН нужно «сохранить на будущее», хотя сейчас там «борется за выживание уходящая натура Запада.

Об этом политолог Сергей Караганов заявил в интервью ютуб-каналу «Экспертный совет БРИКС», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Эта организация неэффективна, потому что, будучи расположена в западных странах, она на уровне секретариатов засижена людьми западных взглядов и западной ориентации. Поэтому она не может быть реальным управляющим органом в современном мире. Но другого у нас нет. Поэтому я выступаю за продолжение развития ООН, но там нужно провести несколько реформ. Например, перенести главный офис в ОАЭ», – сказал Караганов.

Он также высказался за полный роспуск ОБСЕ, которую назвал «вонючей помойкой», а также   «чисто вредных организаций» ЕС и НАТО.

