Украинская жадность сгубила обещанную ракетную программу

Украинские производители увидели, что на дронах можно получать баснословные прибыли, а потому стали игнорировать производство ракет.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в эфире «Радио НВ», заявил украинский авиаэксперт, бывший инженер по испытаниям «Конструкторского бюро «Антонов» Константин Криволап.

Он напомнил, что еще в начале 2024 года украинские власти анонсировали серийный выпуск ракет.

«Мы все ожидали, что где-то к октябрю мы увидим большое количество нашего баллистического оружия. И когда на Новый год, на 25-й, меня спрашивали, что бы хотел, я говорил: «Хочу баллистическую ракету 700 километров, 500 кг взрывной части. Не менее 50 ракет в месяц. И тогда в течение полугода 80% российского ВПК просто не будет», – вспоминает укро-эксперт.

Но его надежды не сбылись, поскольку «все начали производить дроны-перехватчики», ведь курировавший эту программу министр цифровой трансформации Михаил Федоров обеспечил хорошую маржу, позволяющую получать большую прибыль.

«И он говорил, что государство выкупит все, что можно, до конца года, все дроны-перехватчики, которые будут произведены. И в этом есть какой-то смысл, потому что дроны-перехватчики нам нужны. Но еще в большей степени нам нужно ракетное вооружение. Но ракетное вооружение – это не так быстро, как дроны-перехватчики. Поэтому здесь трудно сказать, что уважаемый Михаил Федоров совершенно не прав. Нам просто не хватало средств», – жалуется Криволап.

