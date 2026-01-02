Караганов призвал бить по «центрам скопления европейских элит, даже не военным базам»

Елена Острякова.  
02.01.2026 13:50
  (Мск) , Москва
Просмотров: 919
 
Вооруженные силы, Дзен, ЕС, Политика, Россия


России нужно «разгромить Европу политически и морально, потому что она тянет к войне».

Об этом политолог Сергей Караганов заявил в интервью ютуб-каналу «Экспертный совет БРИКС», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

России нужно «разгромить Европу политически и морально, потому что она тянет к войне». Об...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Мы должны активизировать наш инструмент ядерного устрашения. Абсолютно необходимо убыстрить производство ракет меньшей и средней дальности, которые могут накрыть всю Европу в два-три залпа, если это, не дай Бог, понадобится. Если они продолжат поддержку войны на Украине, нужно начать наносить удары. Сначала обычным вооружением — по центрам принятия решения», – сказал Караганов.

Он признался, что у него «огромный список целей».

«Мы должны наносить удары по центрам скопления элит. Даже не по военным базам», – сказал Караганов.

Политолог считает, что, хотя «Англия и Франция скверные», но самая большая угроза исходит от Германии.

Метки:

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Январь 2026
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Декабрь    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    262728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить