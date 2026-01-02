Караганов призвал бить по «центрам скопления европейских элит, даже не военным базам»

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

России нужно «разгромить Европу политически и морально, потому что она тянет к войне».

Об этом политолог Сергей Караганов заявил в интервью ютуб-каналу «Экспертный совет БРИКС», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Мы должны активизировать наш инструмент ядерного устрашения. Абсолютно необходимо убыстрить производство ракет меньшей и средней дальности, которые могут накрыть всю Европу в два-три залпа, если это, не дай Бог, понадобится. Если они продолжат поддержку войны на Украине, нужно начать наносить удары. Сначала обычным вооружением — по центрам принятия решения», – сказал Караганов.

Он признался, что у него «огромный список целей».

«Мы должны наносить удары по центрам скопления элит. Даже не по военным базам», – сказал Караганов.

Политолог считает, что, хотя «Англия и Франция скверные», но самая большая угроза исходит от Германии.