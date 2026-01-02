Американский переговорщик Стив Уиткофф совершенно не годится для поддержки контактов с Москвой, Вашингтон должен действовать гораздо агрессивнее.

Об этом на канале «Kyiv Independent» заявила дочь уходящего в отставку спецпредставителя США по Украине русофоба Кита Келлога Меган Моббс, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Он бизнесмен в сфере недвижимости. Он очень хорош в этом, он умеет вести переговоры, он переговорщик исключительно в сфере бизнеса. Но сейчас крупнейшая сухопутная война в Европе со времен Второй мировой. Нам не нужны бизнесмены, которые будут вести переговоры о мире, особенно если у них есть пересекающийся бизнес и интересы в этом регионе, которые могут выиграть от исхода этого конфликта.

США никогда не должны быть нейтральными. Во-первых, мы должны ставить свои интересы на первое место. А, во-вторых, мы должны быть верны тем, кто разделяет наши ценности», – сказала Моббс.