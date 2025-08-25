Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

В украинской армии ухудшается настрой и пропала «вера в общество» – пока одни годами гниют на передовой, остальное население не рвётся на фронт.

Такими переживаниями в эфире «Общественное новости» участница карательной операции против ЛДНР в составе нацбата «Айдар», руководитель Центра поддержки аэроразведки нацистка Мария Берлинская, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Ситуация значительно хуже, чем в 2022 году, потому что в 2022 году у нас были люди, которые были мотивированы. А сейчас у нас мотивация совсем другая, и людей мотивированных все меньше. Соответственно, нужно изменить правила игры, чтобы восстановить эту веру в обществе», – сказала Берлинская.

Она посетовала, что на фронте нет ротации.

«В принципе разговора нет о том, что эти люди повоевали, условно, 3-4 года, следующие несколько лет воюют эти люди, следующие несколько лет эти люди, и так происходит какая-то определенная ротация… Есть запрос на справедливое распределение обязанностей», – сказала Берлинская.

По ее словам, «мотивация в обществе сильно проседает».

Нацистка требует перехода «на режим», когда «идет война на выживание, и стоит сам вопрос существования государственности, страны».