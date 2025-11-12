Трамп собирается обвинить в коррупции и устранить Зеленского вместе со всей его командой.

Об этом в эфире видеоблога «Книжный день» заявил военный эксперт, вице-президент Академии ракетных наук Константин Сивков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Остается единственное поле, где его может дискредитировать – то, что он крал деньги. Коррупция. Поэтому начали эту вещь [обыски и подельников Зеленского] делать», – сказал Сивков.

«Зеленский – фигура абсолютно отыгранная, и обоснование для его устранения может быть одно, потому что другой варианта просто нет. Обвинить его в том, что занимался геноцидом украинского народа, это означает, что обвинить надо всю Европу.

«Зеленский пытался нейтрализовать НАБУ пару месяцев тому назад, и ему это не дали сделать. По всей вероятности, уже в ту пору началась подготовка по нейтрализации Зеленского.

Собственно говоря, Зеленского могли нейтрализовать путём героической гибели от изуверской российской ракеты. Способ был элементарный. Его могли элементарно пристрелить, а потом тело положить возле воронки от нашей баллистической ракеты или дрона. Героически пал на боевом посту. Идол, знамя.

Но тут тогда другое. Если он идол, значит, вся его камарилья остается в силе. И, значит, надо с ней работать. Но она себя вся дискредитировала. Если он такой идол, то тогда вопросы о коррупции снимаются. И тогда нельзя нанести удар по Байдену и по Демпартии в США.

Ведь это не просто устранение Зеленского. Это подготовка удара по Демпартии в США», – подытожил он.