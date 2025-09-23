На Украине угрожают нападением, если в Молдове победит оппозиция
Украина нападет на Приднестровье, если на предстоящих парламентских выборах в Молдове победят силы, оппозиционные прозападной партии президента Майи Санду.
Об этом руководитель киевского «Офиса развития публичной политики» Руслан Рохов заявил в интервью ютуб-каналу «Альфа», передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«Хотят этого молдаване, не хотят, это приведет к тому, что Украина будет вынуждена действовать на пресечение. Мы потянем военные ресурсы под границу, если будут доказательства ротации, что пошли офицеры в Приднестровье. Мы же не будем ждать, пока они начнут атаковать?
Мы начнем вынуждено делать превентивные меры. Молдаванам нужно понять, что если 28 числа побеждают пророссийские силы, это приближает войну в Молдову. Потому что Украина не будет сидеть и ждать, пока пойдет атака в спину», – сказал Рохов.
22 сентября утративший легитимность президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроект, позволяющий отправку подразделений ВСУ за границу для выполнения задач по национальной безопасности и обороне. Политик Олег Царев считает, что разрешение нужно, чтобы иметь возможность организовать нападение ВСУ на Приднестровье и втянуть Молдавию в конфликт на Украине.
