Мобилизовавшийся депутат Рады требует запустить конвейер смерти для украинцев

Украинцам не стоит даже думать, что в обозримой перспективе в стране наступит мир – война на долгие десятилетия.

Об этом в интервью антироссийскому пропагандистскому порталу «Левый берег» заявил депутат ВР двух предыдущих созывов, а ныне командир подразделения беспилотников 3-го армейского корпуса ВСУ Егор Фирсов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Возможно, это ошибка общества и, отчасти, власти – что мы ждали в какой-то момент победы, как в фильмах: вдруг приходит день, кто-то объявляет о капитуляции, и все аплодируют. Думаю, такого не будет, по крайней мере, в ближайшие годы или десятилетия. Будут фазы: чуть полегче – чуть похуже, могут быть паузы, но не будет одного дня, когда все вдруг завершится, и мы вернемся к предыдущей жизни», – сказал Фирсов.

Он предлагает соотечественникам «принять жестокую реальность, чем жить в иллюзии».

«Мы вынуждены будем всегда существовать в условиях войны, как Израиль. Другой вопрос – жить нужно тоже как Израиль: сильно, мобилизовано, материально подготовлено. Но реальность нужно принять», – готовит страну к страшному будущему экс-депутат.

По его словам, в условиях постоянной войны нужно «адаптировать государство и вооруженные силы к длительной борьбе».

«Военные – это не только сидящие в окопах или в штабе. Это вся страна, где должны действовать ротации: люди воюют – возвращаются на отдых – снова служат. Например: год в Краматорске, полгода отпуска, и снова», – предлагает Фирсов.

Он считает, что даже выход на границы 1991 года не будет означать мир.